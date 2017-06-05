سياحة حائل ترصد 13 مخالفة في المنشآت السياحية في أول اسبوعين من رمضان

رصدت الجولات الرقابية التي يقوم بها فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة حائل على المنشآت السياحية بالمنطقة اكثر من 13 مخالفة من بداية تنفيذ الخطة الموسمية للرقابة على المنشآت السياحية في المنطقة، خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وموسم الإجازة الصيفية والتي بدأت في الاول من شهر مضان المبارك.

وتنوعت المخالفات المرصودة للمنشآت السياحية وشملت مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات.

وكانت الجولات الرقابية التي يقوم المهندس فيصل بن خالد المدني مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ومفتشي الفرع من مسؤولي إدارة التراخيص قد تواصلت للأسبوع الثاني على التوالي لتشمل اكبر قدر ممكن من المنشات السياحية والتاكد من تطبيق معايير الجودة والامن والسلامة والالتزام بالاسعار.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الموسمية لهيئة السياحة استعداداً لإجازة الصيف وشهر رمضان والأعياد، من خلال القيام بالجولات الميدانية للمنشآت السياحية في المنطقة، والزيارات التفتيشية والرقابية التي تشمل مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات.

وقال المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل الى ان الجولات الرقابية تأتي في إطار جهود الفرع الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء وكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية.