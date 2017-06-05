فريق الطائف التطوعي يشارك مقيمي دار الرعاية إفطارهم

في بادرة رائعة ومجتمعية أقام فريق الطائف التطوعي زيارة لدار الرعاية الاجتماعية بالطائف قدم من خلالها وجبة الإفطار للصائمين ومشاركتهم الإفطار .

وتحدث قائد فريق الطائف التطوعي أننا كفريق نسعى من خلال زيارتنا لاحتضان المرضى وكبار السن ومشاركتهم بحكم أنهم جزء من المجتمع وزيارتنا حبا وتقديرا لهم فهم غالين علينا، مشيراً إلى أن هذه الزيارة هي باكورة الزيارات في الشهر المبارك، والتي ستتبعها الكثير من الزيارات المختلفة.

وفي ختام الزيارة وزعت عدد من الهدايا والورود لمقيمي الدار كما تقدم مقيمي الدار بالشكر الجزيل لأعضاء الفريق سائلين المولى عز وجل أن يكتب أجرهم على هذه اللفتة الرائعة .