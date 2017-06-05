 فريق الطائف التطوعي يشارك مقيمي دار الرعاية إفطارهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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فريق الطائف التطوعي يشارك مقيمي دار الرعاية إفطارهم

فريق الطائف التطوعي يشارك مقيمي دار الرعاية إفطارهم
المناطق _عادل الزهراني
في بادرة رائعة  ومجتمعية أقام فريق الطائف التطوعي  زيارة لدار الرعاية الاجتماعية بالطائف  قدم من خلالها وجبة الإفطار للصائمين ومشاركتهم  الإفطار   .

وتحدث قائد فريق الطائف التطوعي أننا كفريق نسعى من خلال زيارتنا لاحتضان المرضى وكبار السن ومشاركتهم بحكم  أنهم  جزء  من  المجتمع وزيارتنا   حبا  وتقديرا لهم فهم  غالين  علينا، مشيراً إلى أن هذه الزيارة هي باكورة الزيارات في الشهر المبارك، والتي ستتبعها الكثير من الزيارات المختلفة.

وفي ختام الزيارة وزعت عدد من  الهدايا  والورود لمقيمي  الدار  كما     تقدم مقيمي الدار بالشكر الجزيل لأعضاء الفريق سائلين المولى عز وجل أن يكتب أجرهم على هذه اللفتة  الرائعة  .

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