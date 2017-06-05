جمعية البر الخيرية بحلي توزع اكثر من١٦٠٠ سلة غذائية في رمضان للمستفيدين والأيتام

شرعت جمعية البر الخيرية بحلي منذ استهلال شهر رمضان لهذا العام ١٤٣٨ هـ

بتوزيع السَّلات الغذائية على المستفيدين من خدمات الجمعية حيث قامت بتوزيع ١٣٤٠ سلة غذائية للمستفيدين ، بالإضافة الى ٢٦٦ سلة غذائية قامت بتوزيعها على من تقدم لهم الرعاية والإهتمام من الأيتام ، وتعكف الجمعية على اكتفاء المستفيدين من جميع متطلبات الشهر الفضيل ليعيشوا روحانيته وجمالياته .