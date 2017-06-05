 جمعية البر الخيرية بحلي توزع اكثر من١٦٠٠ سلة غذائية في رمضان للمستفيدين والأيتام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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جمعية البر الخيرية بحلي توزع اكثر من١٦٠٠ سلة غذائية في رمضان للمستفيدين والأيتام

جمعية البر الخيرية بحلي توزع اكثر من١٦٠٠ سلة غذائية في رمضان للمستفيدين والأيتام
المناطق _محمد ال طاوي
شرعت جمعية البر الخيرية بحلي منذ استهلال شهر رمضان لهذا العام ١٤٣٨ هـ
بتوزيع السَّلات الغذائية على المستفيدين من خدمات الجمعية حيث قامت بتوزيع ١٣٤٠ سلة غذائية للمستفيدين ، بالإضافة الى ٢٦٦ سلة غذائية قامت بتوزيعها على من تقدم لهم الرعاية والإهتمام من الأيتام ، وتعكف الجمعية على اكتفاء المستفيدين من جميع متطلبات الشهر الفضيل ليعيشوا روحانيته وجمالياته .

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