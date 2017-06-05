 المغامسي: يجب على السنة والشيعة وغيرهم ألا يسفكوا دماء بعض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد ضغوط دولية.. قطر سلمت قيادة حماس قائمة بأسماء الأعضاء الغير مرغوب بتواجدهم في الدوحة الصحة تعلن عن تسجيل عدد من حالات الإصابة بفايروس “كورونا” بالرياض المغامسي: يجب على السنة والشيعة وغيرهم ألا يسفكوا دماء بعض جمعية البر الخيرية بحلي توزع اكثر من١٦٠٠ سلة غذائية في رمضان للمستفيدين والأيتام فريق الطائف التطوعي يشارك مقيمي دار الرعاية إفطارهم سياحة حائل ترصد 13 مخالفة في المنشآت السياحية في أول اسبوعين من رمضان سمو ولي العهد يرأس الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق ترامب يعدد للأمريكيين فوائد زيارته للمملكة تجمع الإفطار يعيد شريط الذكريات بدار المسنين بجازان الفيصل:يقدم التعازي هاتفيا لأسرة الشيخ باعشن “الشورى” يصوت على دمج “الأمر بالمعروف” بـ”الشؤون الإسلامية” وإقرار رياضة البنات .. اليوم اليابان تدرب شعبها لمواجهة صواريخ كوريا الشمالية

المغامسي: يجب على السنة والشيعة وغيرهم ألا يسفكوا دماء بعض

المناطق _متابعات

وجه إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي رسالة إلى عموم المسلمين، من سنة وشيعة وإسماعيلية وإباضية، بأنهم جميعا يوحدون الله، ويجب أن يتحدوا لصالح الأمة، وأن لا ينشغلوا بالاقتتال بين بعضهم البعض، مؤكدا أن بعض العلماء قد لا يجسر على قول هذا الكلام، أو لا يؤمن به.

وقال المغامسي في برنامجه اليومي على القناة السعودية الأولى: “سأقول بوضوح بعض الكلمات التي قد لا يجسر عليها بعض العلماء، وهو أن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله رباً وبمحمد – صلى الله عليه وسلم – نبيا وبالإسلام ديناً وبالقران كتاباً وبالقيامة موعداً وبالجنة ثواباً للطائعين وبالنار عقاباً للكافرين ويؤمنون بالكعبة قِبلة، إذا صلوا؛ صلوا إلى الكعبة، ويضحون”.

وأضاف: “هؤلاء أولى أن لا يكون بينهم اقتتال، وسفك دماء، وأن يجتهد كل منهم في الحق… وأن يعلموا أن العدو إذا أتى بلدة لن يفرق بين أحد، وأن قدر الناس واحد، في أن يتعاضدوا وأن يعين بعضهم بعضا، وأن يعلموا أن ثمة أشياء تجمعهم، وأن الصالح بينهم أن لا يكون بينهم ضغائن ما يدفعهم إلى أن يهلكوا بعضهم بعضا”.

وأوضح أن هذا القول دين يتعبد الله به ولذلك قاله، مؤكدا: “قد قلت ما لا يجسر عليه الكثير أو قد لا يؤمن به البعض، لكن الإنسان مسؤولٌ عمّا يعتقده، فينصح به أمة محمد، وحق الأمة على علمائها عظيمٌ، والناس إنما ينظرون إلى مَن يعتلي منبراً أو يدرس في محراب أو يؤلف كتباً فيما يدعوهم إليه” مشددا: “لكن إن كانت كل طائفة تكفّر الأخرى بالكلية وتستبيح دماءها، وتحرّض شبابها على أن ينتقموا من أولئك، فلن تقوم للأمة قائمة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>