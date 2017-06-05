بعد ضغوط دولية.. قطر سلمت قيادة حماس قائمة بأسماء الأعضاء الغير مرغوب بتواجدهم في الدوحة

قالت قناة الميادين اللبنانية، السبت، إن قطر سلمت حركة حماس لائحة بأسماء أعضاء في الحركة مطلوب مغادرتهم الدوحة فورًا.

وأكدت مصادر دبلوماسية للميادين أن قطر أعربت عن آسفها لاتخاذ هذه الخطوة بسبب ضغوط خارجية، مشيرة إلى أن اللائحة ضمت أسماء أعضاء قياديين في حماس يتواجدون في الدوحة ويتولون التنسيق مع قيادة الحركة في الضفة.

وتابعت المصادر أن اللائحة التي سلمها مسؤول قطري لقيادة حماس في الدوحة ضمت أسماء وردت في تحقيقات إسرائيلية مع أسرى في سجون الاحتلال.

وأضافت المصادر أن المسؤول القطري تمنى على حماس الاستفادة من مسؤولي الداخل في التواصل مع الضفة بدلا من مسئولي الخارج، موضحة أن المسؤول القطري تحدث عن ضغوط خارجية على الدوحة وأبدى أسفه بشأن الخطوة.