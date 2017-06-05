 لتدخلها بالشأن المصري .. مصر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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عاجل | المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر

لتدخلها بالشأن المصري .. مصر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

لتدخلها بالشأن المصري .. مصر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر
المناطق- واس

قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار قطر على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم، و عزت فيه قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.

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