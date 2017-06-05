 فيسبوك وتويتر يتعهدان بالتصدي للمحتوي الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فيسبوك وتويتر يتعهدان بالتصدي للمحتوي الإرهابي تيريزا ماي تتعهد بـ (استراتيجية مجددة) لمواجهة الإرهاب طيران الاتحاد يعلن تعليق الرحلات من وإلى الدوحة النادي الأهلي يعلن عن فسخ عقد الرعاية مع “القطرية” لنشر الفوضى ودعم الإرهاب.. البحرين تقطع علاقتها الدبلوماسية بقطر الإمارات تقطع العلاقات مع قطر .. وتمهل المقيمين ١٤ يوما للمغادرة لتدخلها بالشأن المصري .. مصر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر بعد ضغوط دولية.. قطر سلمت قيادة حماس قائمة بأسماء الأعضاء الغير مرغوب بتواجدهم في الدوحة الصحة تعلن عن تسجيل عدد من حالات الإصابة بفايروس “كورونا” بالرياض المغامسي: يجب على السنة والشيعة وغيرهم ألا يسفكوا دماء بعض جمعية البر الخيرية بحلي توزع اكثر من١٦٠٠ سلة غذائية في رمضان للمستفيدين والأيتام
عاجل | المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر

فيسبوك وتويتر يتعهدان بالتصدي للمحتوي الإرهابي

فيسبوك وتويتر يتعهدان بالتصدي للمحتوي الإرهابي
المناطق_متابعات

قالت شركة فيسبوك إنها تريد جعل منصتها للتواصل الاجتماعي “بيئة معادية” للإرهابيين وذلك في بيان أصدرته بعد أن قتل مهاجمون سبعة أشخاص في لندن مما دفع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى مطالبة شركات الانترنت باتخاذ إجراء.
ودهس ثلاثة مهاجمين بسيارة فان مستأجرة مارة على جسر لندن وقاموا بطعن آخرين في مكان قريب مساء السبت في ثالث هجوم كبير يشنه متشددون في بريطانيا خلال الأشهر الأخيرة.
وردت ماري على الهجوم بالمطالبة بإصلاح الإستراتيجية المستخدمة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك طلب بزيادة الضوابط الدولية للانترنت قائلة إن شركات الانترنت الكبيرة مسؤولة إلى حد ما عن إعطاء الفكر المتطرف مجالا للانتشار.
وقالت فيسبوك اليوم الأحد إنها أدانت هجمات لندن. وقال سيمون ميلنر مدير السياسة في فيسبوك في بيان عبر البريد الإلكتروني” نريد أن يكون فيسبوك بيئة معادية للإرهابيين.”نعمل بشكل فعال لحذف المحتوى الإرهابي من منصتنا بمجرد علمنا به من خلال استخدام مزيج من التكنولوجيا والمراجعة البشرية..وفي حالة علمنا بحالة غير عادية تنطوي على أذى وشيك لسلامة شخص ما نخطر جهات إنفاذ القانون.”
وقالت تويتر أيضا إنها تعمل على معالجة انتشار الدعاية المتشددة على موقعها الالكتروني. وقال نيك بيكلس رئيس السياسة العامة لتويتر في بريطانيا “ليس للمحتوى الإرهابي مكان في تويتر”.
وأضاف أن تويتر أوقفت في النصف الثاني من 2016 نحو 400 ألف حساب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>