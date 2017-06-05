 تيريزا ماي تتعهد بـ (استراتيجية مجددة) لمواجهة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تيريزا ماي تتعهد بـ (استراتيجية مجددة) لمواجهة الإرهاب طيران الاتحاد يعلن تعليق الرحلات من وإلى الدوحة النادي الأهلي يعلن عن فسخ عقد الرعاية مع “القطرية” لنشر الفوضى ودعم الإرهاب.. البحرين تقطع علاقتها الدبلوماسية بقطر الإمارات تقطع العلاقات مع قطر .. وتمهل المقيمين ١٤ يوما للمغادرة لتدخلها بالشأن المصري .. مصر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر بعد ضغوط دولية.. قطر سلمت قيادة حماس قائمة بأسماء الأعضاء الغير مرغوب بتواجدهم في الدوحة الصحة تعلن عن تسجيل عدد من حالات الإصابة بفايروس “كورونا” بالرياض المغامسي: يجب على السنة والشيعة وغيرهم ألا يسفكوا دماء بعض جمعية البر الخيرية بحلي توزع اكثر من١٦٠٠ سلة غذائية في رمضان للمستفيدين والأيتام فريق الطائف التطوعي يشارك مقيمي دار الرعاية إفطارهم
عاجل | المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر

تيريزا ماي تتعهد بـ (استراتيجية مجددة) لمواجهة الإرهاب

تيريزا ماي تتعهد بـ (استراتيجية مجددة) لمواجهة الإرهاب
المناطق_د ب أ

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بانتهاج سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب اليوم الأحد، في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على 12 مشتبها بهم على صلة بالهجوم الإرهابي في لندن، وقالت إن رجال الشرطة قتلوا ثلاثة من المهاجمين المسلحين بالرصاص في وضع “حياة أو موت”.وقتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 48 آخرين مساء أمس السبت في هجوم بمركبة على جسر لندن قبل طعن أشخاص في حانات ومطاعم في سوق بورو.وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن 36 شخصا ما زالوا في المستشفيات، بينهم 21 في حالة خطيرة.وطالبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بإجراء تغيير لاستراتيجية بريطانيا لمكافحة الإرهاب ، حيث حددت خطة مؤلفة من أربع نقاط تشمل تشديد المراقبة الإلكترونية، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع عند جسر لندن أمس السبت وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
وقالت ماي في أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للحكومة ” حان الوقت لنقول طفح الكيل ” مضيفة ” عندما يتعلق الأمر بالتغلب على التطرف والإرهاب، يجب أن تتغير الأمور”.وفي إطار الخطة المؤلفة من أربع نقاط، طالبت ماي بهزيمة ايدلوجية التطرف (الشيطانية ) وتحسين مراقبة شبكة الإنترنت لمواجهة الأيدولوجيات المتطرفة. كما طالبت بتعزيز استراتيجية بريطانيا لمكافحة الإرهاب، حتى تحصل الشرطة والقوات الأمنية على الأساليب الضرورية لمواجهة المتشددين، بالإضافة إلى تمديد أحكام السجن بحق المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>