 مايكروسوفت تغري المستخدمين للتخلي عن محرك (غوغل) واستعمال (بينغ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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مايكروسوفت تغري المستخدمين للتخلي عن محرك (غوغل) واستعمال (بينغ)

مايكروسوفت تغري المستخدمين للتخلي عن محرك (غوغل) واستعمال (بينغ)
المناطق_وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن برنامج للمكافآت، تسعى من خلاله لإغراء المستخدمين بالتخلي عن محرك البحث الأول عالميا غوغل واستعمال محركها للبحث “بينغ” بديلا عنه.
وسيوفر البرنامج الجديد مستويات عدة للمكافآت، حيث سيتم منح نقاط لكل مستخدم بحسب معدل استعماله لمحرك “بينغ”، أو عند شراء العناصر المختلفة من متجر مايكروسوفت.
المستوى الأول من البرنامج سيمنح المستخدم عددا من النقاط إن قام بإجراء 10 عمليات بحث عبر “بينغ” يوميا، فيما سينتقل المستخدم إلى المستوى الثاني إن قام بإجراء 50 عملية بحث على محرك “بينغ” يوميا.
ويتوافر البرنامج الجديد بشكل مبدئي للمستخدمين في بريطانيا على أن يتم تقديم برامج مماثلة في كل من فرنسا وألمانيا وكندا في الأسابيع والشهور المقبلة.
وكانت مايكروسوفت بدأت برنامجا مماثلا في الولايات المتحدة منذ أغسطس الماضي.
يشار إلى أن محرك بحث غوغل لا يزال يهيمن على نصيب الأسد من سوق محركات البحث عالميا بنسبة تصل إلى 86 في المئة، في حين يحتل “بينغ” المركز الثاني بنسبة استخدام تصل إلى 10 في المئة

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