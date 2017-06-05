 عمل القريات يسجل 4 مخالفات لتوطين الوظائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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عمل القريات يسجل 4 مخالفات لتوطين الوظائف

عمل القريات يسجل 4 مخالفات لتوطين الوظائف
المناطق_ عبدالعزيز المشيطي

استمرارا للحملات التفتيشية وبناء على عدد من بلاغات مواطنين حول شكاوي مضايقتهم في المجالات المقصور العمل على السعوديين ،  نفذ مساء أمس مكتب عمل القريات  حمله  تفتيشية بمرافقة الرفد الأمني والجهات الشريكة على بعض المجمعات التجاريه  الكبيرة والأسواق المركزية  للوقوف عل مدي التزام المنشآت في اشتراطات التوطين  .
حيث ذكر مدير مكتب عمل القريات مفضي العنزي ان تم خلال الجولة  ضبط  مخالفات للماده (36)المقصور العمل بها على السعوديات عدد(1) والمادة (٣٣) العمل دون رخصة العمل عدد(1)ومخالفة المادة (١٧/٥١) عدد(٢)عدم وجود عقود للسعوديين وسجلات وكشوفات وتم خلال الجولة إنذار عدد(5)منشات بتسجيلها في مكتب العمل والحصول على ترخيص من الجهات المختصه ، ودعا العنزي أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات توطين الاتصالات وتطبيق الاشتراطات الخاصة به بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات ، مؤكداً استمرار جولات المفتشين ، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال التواصل مع مركز الاتصال بالوازرة على الرقم المجاني (19911) أو عن طريق برنامج معاً للرصد

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