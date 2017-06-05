عمل القريات يسجل 4 مخالفات لتوطين الوظائف

استمرارا للحملات التفتيشية وبناء على عدد من بلاغات مواطنين حول شكاوي مضايقتهم في المجالات المقصور العمل على السعوديين ، نفذ مساء أمس مكتب عمل القريات حمله تفتيشية بمرافقة الرفد الأمني والجهات الشريكة على بعض المجمعات التجاريه الكبيرة والأسواق المركزية للوقوف عل مدي التزام المنشآت في اشتراطات التوطين .

حيث ذكر مدير مكتب عمل القريات مفضي العنزي ان تم خلال الجولة ضبط مخالفات للماده (36)المقصور العمل بها على السعوديات عدد(1) والمادة (٣٣) العمل دون رخصة العمل عدد(1)ومخالفة المادة (١٧/٥١) عدد(٢)عدم وجود عقود للسعوديين وسجلات وكشوفات وتم خلال الجولة إنذار عدد(5)منشات بتسجيلها في مكتب العمل والحصول على ترخيص من الجهات المختصه ، ودعا العنزي أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات توطين الاتصالات وتطبيق الاشتراطات الخاصة به بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات ، مؤكداً استمرار جولات المفتشين ، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال التواصل مع مركز الاتصال بالوازرة على الرقم المجاني (19911) أو عن طريق برنامج معاً للرصد