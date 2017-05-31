 وصفة منزلية لعلاج ضغط الدم المرتفع وتقوية القلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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وصفة منزلية لعلاج ضغط الدم المرتفع وتقوية القلب

وصفة منزلية لعلاج ضغط الدم المرتفع وتقوية القلب
المناطق_متابعات

قدم تقرير نشره الموقع الهندى “بولد سكاى” سلطة الثوم والخيار لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لأن الثوم يستخدم كعلاج لمشاكل الدورة الدموية وتصلب الشرايين والنوبات القلبية وأمراض القلب التاجية وارتفاع الكولسترول فى الدم وارتفاع ضغط الدم، وتضمن سلطة الخيار بالثوم تقطيع الخيار قطع ويرش عليه الثوم وخل التفاح وبعض أوراق النعناع. وكما جاء فى التقرير أن مادة الأليسين الموجود فى الثوم تعمل تقريبًا مثل أدوية ضغط الدم، فإنها تقلل من الكولسترول وتساعد على استرخاء الأوعية الدموية، والخيار الذى يحتوى على الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكثير من الماء فهو يعمل على توازن مستويات الصوديوم فى الجسم، لذا فإن سلطة الخيار بالثوم تعزز صحة القلب والأوعية الدموية. ووفقًا للتقرير فإن واحدة من الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم هى الإجهاد والسمنة وسوء التغذية والتدخين ونقص الفيتامينات فى الجسم

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