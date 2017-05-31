 الأرصاد: رياح وغبار على معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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الأرصاد: رياح وغبار على معظم مناطق المملكة

الأرصاد: رياح وغبار على معظم مناطق المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران) تمتد لتؤثر على أجزاء من مناطق ( القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف).
كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الباحة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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