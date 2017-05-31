الحكومة اليمنية تؤيد قرار التحالف بإنهاء مشاركة قطر.. وتعلن قطع العلاقات

أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بانهاء مشاركة القوات القطرية، إضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأكدت الحكومة اليمنية “تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية، وكذلك تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر وذلك بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع المليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن مما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية”.

وشددت الحكومة اليمنية على أنها “على ثقة بحول الله أن الأشقاء في التحالف سيستمرون في بذل كافة جهودهم لتحقيق الامن والاستقرار للشعب اليمني ودعم الشرعية واستعادة سيادة الدولة اليمنية من الأنقلابيين والاستمرار في محاربة الإرهاب على كافة الأراضي اليمنية”.