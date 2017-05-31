الشرطة البريطانية: تعتقل مشتبه في إطار التحقيق في اعتداء لندن

أعلنت الشرطة البريطانية في بيان، أنها قامت بعمليتي دهم فجر اليوم الاثنين، في إطار التحقيق في الاعتداء الذي شهدته لندن مساء السبت، واعتقلت “عددًا من الأشخاص”.

وقال البيان “قرابة الساعة 04,15 (03,15 ت غ) من الاثنين، قام ضباط قيادة مكافحة الإرهاب الذين يحققون في الهجمات الإرهابية في لندن بريدج، بمداهمة موقعين، الأول في نيوام والثاني في باركينغ” بشرق لندن، موضحًا أنه “تم توقيف عدد من الأشخاص”.