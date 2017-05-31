 الشرطة البريطانية: تعتقل مشتبه في إطار التحقيق في اعتداء لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قطع العلاقة مع قطر سيضر باقتصادها ويقوض حلم استضافة كأس العالم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تطلق مسابقة “نبراس الخير” بتبوك ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له في نهاية الشهر الماضي الحكومة اليمنية تؤيد قرار التحالف بإنهاء مشاركة قطر.. وتعلن قطع العلاقات الشرطة البريطانية: تعتقل مشتبه في إطار التحقيق في اعتداء لندن الأرصاد: رياح وغبار على معظم مناطق المملكة وصفة منزلية لعلاج ضغط الدم المرتفع وتقوية القلب عمل القريات يسجل 4 مخالفات لتوطين الوظائف مايكروسوفت تغري المستخدمين للتخلي عن محرك (غوغل) واستعمال (بينغ) (الصحة) تعلن عن تسجيل حالات إصابة بفايروس (كورونا) بالرياض فيسبوك وتويتر يتعهدان بالتصدي للمحتوي الإرهابي تيريزا ماي تتعهد بـ (استراتيجية مجددة) لمواجهة الإرهاب
عاجل | المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر

الشرطة البريطانية: تعتقل مشتبه في إطار التحقيق في اعتداء لندن

الشرطة البريطانية: تعتقل مشتبه في إطار التحقيق في اعتداء لندن
المناطق_متابعات

أعلنت الشرطة البريطانية في بيان، أنها قامت بعمليتي دهم فجر اليوم الاثنين، في إطار التحقيق في الاعتداء الذي شهدته لندن مساء السبت، واعتقلت “عددًا من الأشخاص”.
وقال البيان “قرابة الساعة 04,15 (03,15 ت غ) من الاثنين، قام ضباط قيادة مكافحة الإرهاب الذين يحققون في الهجمات الإرهابية في لندن بريدج، بمداهمة موقعين، الأول في نيوام والثاني في باركينغ” بشرق لندن، موضحًا أنه “تم توقيف عدد من الأشخاص”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>