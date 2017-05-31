ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له في نهاية الشهر الماضي

واصل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي خلال مايو الماضي.

وأوضح البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في نهاية الشهر الماضي 46ر378 مليار دولار بزيادة قدرها 89ر1 مليار دولار عن نهاية أبريل الماضي، ومسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأشارت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية كان قد وصل إلى مستوى قياسي في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلاً 77ر377 مليار دولار.

وشهدت الأوراق المالية المقومة بالعملات الأجنبية في احتياطي النقد الأجنبي لدى كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي زيادة بمقدار 94ر10 مليار دولار إلى 26ر350 مليار دولار، في حين زادت وحدات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 30 مليون دولار إلى 98ر2 مليار دولار، فيما زاد صافي الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 20 مليون دولار إلى 76ر1 مليار دولار.

في الوقت نفسه، تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 11ر9 مليار دولار إلى 66ر18 مليار دولار، في حين بقيت قيمة احتياطي الذهب الذي يملكه البنك المركزي بدون تغيير عند مستوى 79ر4 مليار دولار.