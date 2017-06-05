خبراء وإعلاميون عرب يشيدون بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أشاد خبراء وإعلاميون وباحثون عرب بقرار المملكة والبحرين والإمارات ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لدعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية بما يهدد الأمن القومي العربي.

وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة “أنباء الشرق الأوسط”، ضرورة اتخاذ موقف عربي جماعي موحد ضد قطر لانتهاجها سياسات تعمل على زعزعة استقرار المنطقة وتقسيمها وإثارة الفتن وتوسيع دائرة الانشقاقات والفرقة بين الأشقاء العرب.

وفي هذا الشأن قال الدكتور “نايف العساكر” الباحث السعودي المتخصص في الجماعات المتطرفة إن “هذا القرار حكيم وفي وقته وإن كان قد تأخر”، داعيا دولة الكويت إلى اللحاق بدول الخليج الأخرى في قطع علاقتها بقطر لأنها كانت ومازالت داعمة للإرهاب والثورات وزعزعة استقرار الدول العربية.

وأضاف: “لا ننسى مواقف قطر التحريضية ضد الكويت ومحاولاتها لتأجيج الشارع الكويتي للخروج ضد قيادته فيما يسمى بثورة الكرامة ولكن الله نجى دولة الكويت من شرور قطر ومؤامراتها”.

وأشار العساكر إلى مواقف قطر التحريضية ومؤامراتها ومواقفها لإفساد الوضع في مصر والشأن المصري والتأليب على مصر من الداخل والخارج وموقفها من دعم جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها بمختلف أنواع الدعم لزعزعة استقرار مصر.

ولفت إلى أن قناة الجزيرة المملوكة لقطر كانت ومازالت تدعم جبهة النصر وداعش والقاعدة وتطلق على تنظيم “داعش” الإرهابي “الدولة الإسلامية” على خلاف المتعارف عليه وهو دعم صريح وواضح للإرهاب وتشجيع له.

وأكد العساكر أنه قد آن الأوان لأن يكون هناك موقف عربي موحد ضد قطر لأنها أصبحت كالسرطان في الجسم العربي يجب بتره بما تنتهجه من تصرفات مسيئة لا تليق بشعب قطر الذي سيكون أول المتضررين من ممارسات نظامه الحاكم.

وقال: “إننا نحب الشعب القطري ونقدره ولكن حكام قطر لا يحبون الشعب القطري ولا يعملون لصالحه ولا لصالح أمته العربية”.