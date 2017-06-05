 بلدية الخفجي: استبدال 7000 حاوية قديمة بجديدة كتب عليها أوقات مرور الكباسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية الخفجي: استبدال 7000 حاوية قديمة بجديدة كتب عليها أوقات مرور الكباسة

بلدية الخفجي: استبدال 7000 حاوية قديمة بجديدة كتب عليها أوقات مرور الكباسة
المناطق_الخفجي

تقوم بلدية محافظة الخفجي حاليا باستبدال أكثر من 7000 حاوية نفايات قديمة بجديدة، حيث تم كتابة مواعيد العمل ومرور الكباسة على الحاويات الجديدة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، بأن البلدية تقوم حاليا باستبدال أكثر من 7000 حاوية قديمة بجديدة في كافة أنحاء محافظة الخفجي، وذلك لتهالك الحاويات القديمة، مشيرا الى أنه تم وضع هذه الخطة التي تعود بشكل جيد على المواطن وعلى نظافة الأحياء بكتابة مواعيد العمل ومواعيد مرور الكباسة على الحاويات ويمكن للمواطن وضع النفايات بالوقت الذي يسبق مرور الكباسة عليها، كما أن استبدال الحاويات له من الاثر الايجابي من الناحية البيئية على المحافظة، وصحة المواطنين وعوائلهم.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي إلى عدم القاء النفايات الا في الاماكن المخصصة لها، كما يمكنهم الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية, والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم , عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة, و سيتم التعامل معها فوراً

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