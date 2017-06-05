 بلدية قرية العليا تقوم بأعمال تركيب الانارة والصيانة في المحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية قرية العليا تقوم بأعمال تركيب الانارة والصيانة في المحافظة

بلدية قرية العليا تقوم بأعمال تركيب الانارة والصيانة في المحافظة
المناطق_العليا

قامت بلدية محافظة قرية العليا خلال الثلاث أشهر الماضية بتنفيذ إنارة لمخطط أحواش الأغنام وتوصيل التيار الكهربائي للمسلخ وتركيب أعمدة خماسية لإنارة سوق الشعير.

وأوضح رئيس بلدية محافظة قرية العليا المهندس نقاء بن هزاع ابو هليبه، أن البلدية قامت بتركيب أعمدة خماسية تجميلية وإنارة طريق المدخل الشرقي للمدينة وإنارة الطريق المتفرع من الدوار الغربي المقابل لمشروع شركة المياه وإنارة أحد الشوارع الجانبية بالمدينة والمطل على الوقف الخيري لجمعية البر .

وقال أن البلدية قامت بالاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك  بتركيب عدداً من أضواء الزينة والإنارة التجميلية و أعلام المملكة، اضافة الى تركيب أعمدة في الشارع المتفرع من البريد السعودي، و  تركيب أعمدة تجميلية بمدخل هجرة المحوى، كما تم تركيب أعمده مسلخ مركز الشيط,

وأشار الى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي للمنتزه الوطني وإنارة الأعمدة على المداخل للمنتزه ونفذت البلدية حملة صيانة موسعة للأعمدة بالحدائق والمتنزهات والساحات العامة.

ودعا رئيس بلدية محافظة قرية العليا المهندس نقاء بن هزاع ابو هليبه جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.

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