 “مدني حائل” يباشر حريقاً في محطة وقود بحي المصيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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“مدني حائل” يباشر حريقاً في محطة وقود بحي المصيف

“مدني حائل” يباشر حريقاً في محطة وقود بحي المصيف
المناطق_حائل
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل مساء الأحد التاسع من شهر رمضان بلاغا عن حريق بمحطة وقود بحي المصيف ولدى وصولها اتضح أن الحالة حريق جزئي بإحدى مضخات الوقود تم إخماده بفضل الله ثم بوجود أنظمة الإطفاء التلقائي أعلى المضخات ووجود محابس الأمان في قاعدة المضخات .
وتبين أن سبب الحريق هو تحرك قائد إحدى المركبات قبل أن تنتهي عملية تعبئة الوقود ما أدى لسحب ذراع التعبئة المتصل بالمضخة .
وقد نفذت دوريات السلامة الجانب الوقائي . ولم يصب أحد بأذى ولله الحمد .
المتحدث الرسمي للدفاع المدني بحائل
المقدم – نافع بن عليان الحربي.

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