أمانة الرياض تشرف على ذبح “110” آلاف ذبيحة في المسالخ مع دخول شهر رمضان

أشرفت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، على إجراءات ذبح أكبر من 110 آلاف رأس من الماشية في المسالخ النظامية في العاصمة، والبالغ عددها سبعة مسالخ، وذلك خلال العشرة الأيام الماضية.

وقال الدكتور فلاح بن عبد الله الدوسري مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أن إدارته وضعت كافة الخطط لمواجهة الطلب المتزايد خلال الموسم، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن كافة المسالخ عملت بكافة طاقاتها، لتلبية حاجة المستهلكين لإنجاز عمليات الذبح والسلخ في وقت قياسي.

وبين الدكتور الدوسري، إن المسالخ السبعة التي استقبلت الذبائح هي: العزيزية، الآلي، السعادة، غرب الرياض، الشمال، المونسية، والمروة، لافتا إلى موسم رمضان بدأ اعتبار من يوم 25 شبعان الذي شهد 7528 ذبيحة في جميع المسالخ، قبل يرتفع العدد في اليوم التالي إلى 8680، ثم أكثر من 10372 ذبيحة في يوم السابع والعشرين، بينما شهد يوم 28 شعبان استقبال أكثر من 14 ألف ذبيحة، وأكثر من 19 ألف ذبيحة يوم التاسع والعشرين، وأكثر من 18 ألف قبل رمضان بيوم واحد، قبل أن يتراجع العدد في اليوم الأول من الشهر الكريم إلى 9810 رأس.

وبين أن متوسط أعداد المذبوحات خلال أيام الشهر الكريم، اعتبار من الثاني منه حتى الآن، بين 5400 و 5500 رأس في اليوم الواحد. وشدد مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، على أن الأمانة تطبق أعلى الاشتراطات الصحية خلال عمليات الذبح، حيث يجري فحص المذبوحات من قبل الأطباء البيطريين الموزعين على مختلف المسالخ، كما تطبق أعلى المعايير في العمليات الأخرى، التي تتعلق بصحة وسلامة العمالة التي تباشر الذبح، بالإضافة إلى تجهيز كراتين وأكياس يتم وضع اللحوم بها بطريقة صحية، حتى وصولها إلى سيارة المستهلك. ولفت الدكتور فلاح الدوسري، إلى أن جميع المسالخ جهزت مواقع لاستقبال المذبوحات، ومواقع لاستراحات أصحاب المذبوحات، ورقابة بالشاشات على جميع مواقع الذبح، مع توزيع المياه والمرطبات للحضور، مع تجهيز مواقع لاستقبال المذبوحات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء، بحيث يتم تسهيل حصولهم على الخدمة.

وحذر الدكتور الدوسري، من خطورة الاستعانة بالمسالخ غير النظامية التي تظهر أحيانا في أطراف المدن، منبها إلى العمالة التي تمارسها هي عمالة سائبة، ولم تخضع لاي فحوصات طبية، مما يرفع احتمالات نقل الأمراض الخطيرة. وشدد على أن الأمانة تباشر بشكل مستمر ملاحقة وإزالة هذه المسالخ، داعيا المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ الأمانة على الرقم 940 أو على حسابات ومواقع الأمانة على وسائل التواصل الاجتماعي.