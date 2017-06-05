 قطع العلاقات مع قطر.. لن يؤثر على تقديم التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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قطع العلاقات مع قطر.. لن يؤثر على تقديم التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين

قطع العلاقات مع قطر.. لن يؤثر على تقديم التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين
المناطق_الرياض

أكدت المملكة أن قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على تقديم التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين، موضحة أنها حريصة على الاستمرار بتقديم كافة التسهيلات والخدمات للقطريين الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.
وتأتي هذه التسهيلات رغم قرار المملكة إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، لتؤكد أن القرار يستثني الحجاج والمعتمرين من أبناء الشعب القطري من الإجراءات التي اتخذتها تجاه الحكومة القطرية.
وكانت المملكة أعلنت منع المواطنين القطريين من غير المعتمرين والحجاج من دخول المملكة، أو عبور أراضيها، كما طلبت من المقيمين والزائرين القطريين مغادرة المملكة خلال 14 يوماً.
وكان لافتاً في بيان قطع العلاقة مع قطر، استخدام عبارات “الأسف والاعتذار” من الشعب القطري بسبب منعهم من دخول المملكة بناءاً على قرار المقاطعة الجديد مع التأكيد بشكل خاص تأمين الراغبين منهم لفريضة الحج.

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