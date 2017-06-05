 نقل تجربة السياحة الزراعية في القصيم إلى المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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نقل تجربة السياحة الزراعية في القصيم إلى المدينة المنورة

نقل تجربة السياحة الزراعية في القصيم إلى المدينة المنورة
المناطق_بريدة

اطلع وفد من مزارعين ورجال اعمال ومسئولين من المدينة المنورة مؤخراً على عدد من مشاريع السياحة الزراعية والريفية بالقصيم بهدف الاستفادة من تجربة القصيم في السياحة الزراعية والنزل الريفية , وذلك بتنظيم من هيئة تطوير المدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وقام الوفد الزائر وعددهم 35 شخصاً من رجال اعمال ومهتمين بالسياحة وهيئة تطوير المدينة المنورة وبعض الجهات الحكومية بزيارة بعض النماذج لمشاريع السياحة الزراعية والريفية بالقصيم والتي ساهمت في الجذب السياحي للمنطقة ,وقد تضمن برنامج الزيارة فندق الملفى التراثي الواقع بمزرعة السبيعي بمحافظة عنيزة ومزرعة النزل الريفي في محافظة عنيزة ومشروع تطوير فلايح عنيزة و مزرعة السليم التراثية في مدينة بريدة , كما زار الوفد منتجع الغزال (حديقة الفراوله) في محافظة البكيرية.

يشار أن تجربة القصيم في مجال السياحة الزراعية من التجارب التي حققت نجاحا رغم أنها لا تزال في بداياتها وذلك على مستوى عدد من المزارع التي حصلت على رخصة تأهيل السياحة الزراعية والريفية من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ,لتنوع التجارب في هذه المزارع بين إقامة الأنشطة السياحية والزراعية الجاذبة والمهرجانات والفعاليات التي تنظم في المزارع اضافة إلى إنشاء النزل الريفية والفنادق التراثية واستغلال منتجات المزارع بما يخدم المزرعة سياحياً.

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