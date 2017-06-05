 أول دولة غير عربية تقطع العلاقات مع قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أول دولة غير عربية تقطع العلاقات مع قطر نقل تجربة السياحة الزراعية في القصيم إلى المدينة المنورة قطع العلاقات مع قطر.. لن يؤثر على تقديم التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين أمانة الرياض تشرف على ذبح “110” آلاف ذبيحة في المسالخ مع دخول شهر رمضان بلدية الخفجي: استبدال 7000 حاوية قديمة بجديدة كتب عليها أوقات مرور الكباسة اليوم…انطلاق حملة التجارة الرابحة بحائل “مدني حائل” يباشر حريقاً في محطة وقود بحي المصيف بلدية قرية العليا تقوم بأعمال تركيب الانارة والصيانة في المحافظة خبراء وإعلاميون عرب يشيدون بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بلدية الجبيل: اعتماد خطة لسفلته الإحياء وصيانة الشوارع الرئيسة موديز: قطع العلاقات مع قطر قد يؤثر على جدارتها الائتمانية بدء منع العمل تحت أشعة الشمس في 20 رمضان
عاجل | المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر

أول دولة غير عربية تقطع العلاقات مع قطر

أول دولة غير عربية تقطع العلاقات مع قطر
المناطق - وكالات

أعلنت جزر المالديف قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر لتكون أول دولة غير عربية تتجه لهذه الخطوة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية المالديفية: “اتخذت المالديف هذا القرار بسبب معارضتها الحازمة لأي أنشطة تشجع الإرهاب والتطرف”.

وتابعت الوزارة أن المالديف كانت تمارس دائما سياسة ترمي إلى دفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط قدما إلى الأمام، وأكدت التزامها “بالعمل مع الدول التي تدعم السلام والاستقرار وتبدي تضامنا في المعركة ضد الإرهاب”.

ويذكر أن المالديف أقامت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في مايو عام 1984.

إلى ذلك كانت الخارجية القطرية قد نشرت تغريدة على موقعها الرسمي تتحدث عن استقبال وزير الخارجية المالديفي للسفير القطري أمس.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>