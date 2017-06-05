أول دولة غير عربية تقطع العلاقات مع قطر

أعلنت جزر المالديف قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر لتكون أول دولة غير عربية تتجه لهذه الخطوة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية المالديفية: “اتخذت المالديف هذا القرار بسبب معارضتها الحازمة لأي أنشطة تشجع الإرهاب والتطرف”.

وتابعت الوزارة أن المالديف كانت تمارس دائما سياسة ترمي إلى دفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط قدما إلى الأمام، وأكدت التزامها “بالعمل مع الدول التي تدعم السلام والاستقرار وتبدي تضامنا في المعركة ضد الإرهاب”.

ويذكر أن المالديف أقامت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في مايو عام 1984.

إلى ذلك كانت الخارجية القطرية قد نشرت تغريدة على موقعها الرسمي تتحدث عن استقبال وزير الخارجية المالديفي للسفير القطري أمس.