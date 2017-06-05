 السبهان لقطر: قيادتنا حزم وعزم .. ومن يبيع أهله يتحمل النتائج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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السبهان لقطر: قيادتنا حزم وعزم .. ومن يبيع أهله يتحمل النتائج

السبهان لقطر: قيادتنا حزم وعزم .. ومن يبيع أهله يتحمل النتائج
المناطق - الرياض

بعث وزير الدولة  لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، سفير المملكة السابق لدى العراق برسالة قوية إلى القيادة القطرية عقب إعلان بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وقال السبهان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن القيادة السعودية حزم وعزم ووضوح لا تردد في المواقف.

وأضاف السبهان “من يعبث في الخفاء ويبيع أهله من أجل مرتزقة يتحمل النتائج، يداك أوكتا وفوك نفخ”.

كانت سبع دول قد أعلنت صباح اليوم الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر هي المملكة والبحرين والإمارات ومصر واليمن وليبيا وجزر المالديف.

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