مصادر مصرية: البنوك توقف التعامل على الريـال القطري

قالت مصادر مصرفية مصرية إن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك العاملة بالسوق المحلية بإيقاف التعامل على الـريـال القطري بيعًا وشراءً.

وبدأ البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق تنفيذ التعليمات؛ حيث أظهرت شاشة أسعار صرف العملات الأجنبية (تصفير) سعر العملة القطرية.

وأكد أحد مديري فروع البنك الأهلي المصري أن هذه التعليمات تلقتها الفروع من المركز الرئيسي للبنك، مشيرًا إلى أن «البنوك لا يمكنها اتخاذ هذه القرارات إلا بتعليمات من البنك المركزي».

كشف مصدر في أحد البنوك المحلية، عن أن بنكي الأهلي ومصر، المختصين بتصدير العملة الأجنبية للخارج، أبلغا البنوك المحلية المتعاملة مع شركات الصرافة، بوقف التعامل على الريـال القطري لحين إشعار آخر.

وأضاف المصدر وفقا لـ”الوطن” المصرية – طلب عدم كشف هويته-، أن البنكين الحكوميين الأهلي ومصر، لم يحددا مدة وقف التعامل على العملة القطرية، ولافتا إلى إبلاغ الصرافات بوقف التعامل لحين إشعار آخر.

وأعلنت 6 دول عربية، فجر اليوم، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لدعمها جماعات إرهابية، وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، فضلا عن جزر المالديف. وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى الدوحة خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة.