أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مواقف السيارات الخارجية والداخلية بمكة المكرمة لاستقبال سيارات المعتمرين

تشهد مكة المكرمة هذه الأيام من شهر رمضان المبارك دخول أعداد كبيرة من سيارات المعتمرين والزائرين الذين يقصدون المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل وأداء الصلاة فيه.

وهيأت أمانة العاصمة المقدسة مواقف السيارات الخمسة الموجودة على مداخل مكة المكرمة المخصصة لإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة، حيث تشمل هذه المواقف موقف سيارات طريق مكة المكرمة – جدة السريع، وموقف سيارات طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع، وموقف سيارات طريق مكة المكرمة – الطائف، وموقف سيارات طريق مكة المكرمة – الليث، وموقف سيارات طريق مكة المكرمة – الطائف السيل .

وتولي الأمانة عناية كبرى بهذه الموقف نظراً لأهميتها خلال موسم شهر رمضان المبارك في تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة بإيقاف سيارات القادمين فيها، حيث تمت تهيئة تلك المواقف بكل ما تحتاجه من خدمات لتمكين الزوار من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان وتم تجهيز تلك المواقف لاستقبال أرتال السيارات خلال هذه الأيام المباركة وذلك تمشياً مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة خلال هذه الفترة.

وزودت تلك المواقف بملاحق واستراحات مظللة للزوار ودورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء وعدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية، وجميعها يتم تفقدها وصيانتها بهدف تقديم أفضل الخدمات وبمستويات عالية لزوار وعمار بيت الله الحرام.

وتم تهيئة مواقف النقل العام حول المسجد الحرام التي تشمل موقف منطقة الرصيفة ومنطقة الشهداء وموقف القشلة ومواقف العزيزية والمواقف على طريق الملك عبدالعزيز بمشعر منى، وتم إعداد الترتيبات لتهيئة وتجهيز تلك المواقف بكل الخدمات والمرافق الأساسية وفرق الصيانة لها لاستقبال السيارات خلال موسم رمضان التي يتزايد خلاله توافد الزائرين.

كما تشارك الأمانة في اللجنة المشكلة من مندوبين من المرور ووزارة النقل وأمانة العاصمة المقدسة لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال شهر رمضان المبارك وذلك لتقديم أفضل الخدمات الأمنية والمرورية لزوار بيت الله الحرام.

ويتم لأول مرة هذا العام تسجيل مركبات المعتمرين قبل دخولها لمواقف الحجز عبر أجهزة الحاسب الآلي التي تعطي أرقاما وإحصائيات يومية وشهرية موثقة، كما يتم إصدار تذكرة دخول مجانية تعطى لقائد المركبة توضح ساعة دخول المركبة وموقعها، ويتم التأكد منها ومن وجودها عند خروج المركبة من الموقف، كما يتم تزويد قائد المركبة بتذاكر إركاب للحافلات لكل فرد لمن يرغب مع إعطاء الحرية للمعتمرين من الاستفادة من مركبات النقل الأجرة المتوفرة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لتلك المواقف نحو مليون و500 ألف متر مربع، وتقوم الأمانة بأداء جميع الخدمات البلدية التي تحتاج إليها تلك المواقف مثل أعمال النظافة والتشجير وصيانة الأسفلت والإنارة واللوحات الإرشادية والمحافظة على التنظيم العام للموقف، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال مقاولي تشغيل وصيانة دورات المياه العامة بهذه المواقف ومتابعة أعمال النظافة، كما تم استحداث موقفين هذا العام تتمثل في موقف الضيافة الذي يتسع لأكثر من 5 آلاف سيارة.

