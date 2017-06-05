محافظ صبيا يطمئن على صحة الجندي المصاب “الدرسي

أجرى محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة اتصالاً هاتفياً امس للإطمنئان على الحالة الصحية للجندي أول عبدالملك عايش الدرسي بعد إصابته في ميدان الشرف والفداء على الحدود الجنوبية وهو يدافع عن تراب الوطن بمنطقة نجران .

وأطمأن المحافظ على وضعه الراهن ومراحل علاجه في مدينة الأمير سلطان الطبية بالعاصمة الرياض ، مثمناً بسالة وتضحية ” الدرسي ” ومايتمتع به من روح معنوية مرتفعة .

ومن جانبه أعرب الدرسي عن تقديره و شكره للفته الأبوية التي حظي بها خلال الاتصال ولمبادرة محافظ صبيا مؤكداً بأنه على اتم الإستعداد بعد شفاءه للعودة مجدداً للمشاركة مع زملائه أبطال القوات البرية دفاعاً عن ثرى هذه البلاد المقدسة وقيادتها الرشيدة .