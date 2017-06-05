“الغذاء والدواء” تطلق خدمة إلكترونية للتعرّف على بدائل الأدوية

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خدمة إضافية عبر تطبيق “بك نهتم” الإلكتروني للهواتف الذكية، تتيح التعرّف على البدائل المتطابقة للأدوية، في المادة الفعّالة، التركيز، الجودة، والأمان، مع اختلاف السعر، والشركة المصنّعة.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام الصيدلي عبد الرحمن السلطان، آلية الاستفادة من الخدمة، والتي تتمثل في الدخول على تطبيق “بك نهتم”، وفتح أيقونة “خدمات”، ثم اختيار أيقونة “الدواء”، ثم “الأدوية المسجلة”، لتظهر صفحة “كتابة اسم الدواء في محرك البحث”، ومنها يتم تحديد الدواء المناسب، ليظهر المنتج والبدائل المتاحة.

وأضاف السلطان، أن لكل دواء مبتكر فترة لحماية براءة الاختراع، لا يُسمح خلالها لأي شركة أخرى، أن تصنع الدواء ذاته، وفي هذه الفترة لا يتواجد بالسوق إلا الدواء المبتكر، وبعد انتهاء فترة حماية براءة الاختراع، يسمح النظام لأي شركة تصنيع دواء، أن تصنع الدواء ذاته، لكن بسعر أقل من الدواء المبتكر، ويُسمــى الدواء الجديد بـ”الدواء المماثل” أو “الجنيس”.

وتابع: “تختلف الأدوية الجنيسة في شكلها ولونها وشكل عبوتها عن الدواء المبتكر، ولهذا قد يختلف شكل دوائك أكثر من مرة”، ونوّه السلطان إلى أن البعض يعتقد أن الأدويـة المبتكـرة أكثـر فعاليـة مـن الأدويـة المماثلـة (الجنيسة)، مشدداً على أن هذه المعلومة خاطئة.

وأشار إلى أنه لا يتم الترخيص باستخدام الأدوية الجنيسة، إلا إذا ثبت أنها لا تقل فعاليةً ومأمونيةً عن الأدوية المبتكرة. ولما كانت الأدوية المماثلة (الجنيسة) أقل تكلفة على المريض وعلى المستشفيات، ولها الفاعليــة ذاتها، فإنه يتم تشجيع صناعة هذا الدواء محلياً.

وتطرق إلى أن معظم الأدوية المبتكرة لها أدوية جنيسة أقل سعراً في المملكة العربية السعودية. وتأتي خدمة البحث عن بدائل الأدوية والمقارنة بينها من خلال تطبيق الهيئة العامة للغذاء والدواء “بك نهتم” على الأجهزة الذكية “أندرويد، ios”، تسهيلاً للمريض الباحث عن أدوية أقل تكلفة وبجودة مماثلة.