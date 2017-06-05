 اليابان تبتكر أسرع مصعد في العالم .. تصل سرعته إلى 1260 مترا/ الدقيقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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اليابان تبتكر أسرع مصعد في العالم .. تصل سرعته إلى 1260 مترا/ الدقيقة

اليابان تبتكر أسرع مصعد في العالم .. تصل سرعته إلى 1260 مترا/ الدقيقة
المناطق - وكالات

أنتجت شركة التكنولوجيا اليابانية “هيتاشي” أسرع مصعد في العالم، حيث تصل سرعته إلى 1260 مترا/ الدقيقة (75 كلم/ الساعة).

وقد سُجل الرقم القياسي للمصعد خلال اختباره في برج “CTF” المالي، وهو عبارة عن ناطحة سحاب طولها 530 مترا فى مدينة غوانغتشو بالصين.

برج “CTF” المالي

وعند تجربته في مايو الماضي، وصلت سرعة المصعد القصوى إلى 1200 متر/ الدقيقة، أو 72 كلم/الساعة، وهو الآن في مرحلة التعديل النهائي.

وتقول شركة “هيتاشي” إنها تسعى لتحقيق سرعات أعلى، وتعديل وحدات التحكم وأجهزة أمان المصعد الجديد الذي سيعمل بأحدث التقنيات.

وأشارت الشركة إلى أنها ستستخدم هذا الإنجاز الجديد لتطوير المنتجات المستقبلية للمصاعد ذات الجودة العالية.

وادعت الشركة أن المصعد السريع يحافظ على السلامة عبر تقنيات عدة مثل المكابح التي تتحمل درجات حرارة تزيد على 300 درجة مئوية، بالإضافة إلى بكرات قادرة على امتصاص الاهتزازات عند سير المصعد بسرعة عالية.

كما يحتوي المصعد على تقنية تعديل ضغط الأذن لتخفيف انسدادها عبر تقليل التغيرات في ضغط الهواء داخل المصعد.

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