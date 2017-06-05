 النفط ينخفض خوفاً من عرقلة اتفاق أوبك بعد الخلاف القطري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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النفط ينخفض خوفاً من عرقلة اتفاق أوبك بعد الخلاف القطري

النفط ينخفض خوفاً من عرقلة اتفاق أوبك بعد الخلاف القطري
المناطق - وكالات

بددت أسعار النفط مكاسبها وتحولت للانخفاض اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن قطع السعودية أكبر مصدر للخام، وبعض الدول العربية الأخرى للعلاقات مع قطر قد يعرقل الاتفاق العالمي على خفض الإنتاج.

وأغلقت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين خطوط النقل مع قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال والمكثفات واتهمتها بدعم “الإرهاب” وزعزعة استقرار المنطقة.

ودفعت هذه الخطوة خام القياس العالمي للصعود بنسبة 1% قبل أن يبدد مكاسبه ليتراجع 30 سنتا إلى 49.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:46 بتوقيت غرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 26 سنتا إلى 47.40 دولار للبرميل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لقطر نحو 600 ألف برميل يوميا ومن ثم فإن إنتاجها واحد من أصغر معدلات الإنتاج في أوبك لكن التوتر في المنظمة قد يقوض اتفاق خفض الإمدادات الذي يهدف لتعزيز الأسعار.

وعلى الرغم من تراجع إمدادات أوبك بين فبراير وإبريل، فإن تقرير رويترز لأبحاث النفط ذكر أن صادرات أوبك قفزت على الأرجح إلى 25.18 مليون برميل يوميا في مايو بزيادة أكثر من مليون برميل يوميا عن إبريل.

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