بالصور: الأمير “عبدالله بن بندر” يتفقد مركز العمليات الأمنية بالعاصمة المقدسة

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر اليوم الاثنين مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالعاصمة المقدسة.

وقام سموه بجولة على أقسام المركز وأطلع الأمير عبدالله بن بندر على آلية سير العمل خلال شهر رمضان المبارك، وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات المختلفة الواردة للمركز وتصنيفها في وقت قياسي وتوجيه الجهة المختصة للتعامل مع البلاغ، وذلك وفق أحدث الوسائل التقنية المزود بها مركز 911 والمرتبط بمنصة واحدة لتقديم أفضل الخدمات لطالبي الخدمة من الزوار والمعتمرين وأهالي منطقة مكة المكرمة بالجودة المطلوبة.

وتجوّل سموه داخل أقسام المركز واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها كل قسم ، حيث اطلع سموه على آليات استقبال ومعالجة البلاغات الواردة وتحليلها وتوجيه الجهات المختصة لمباشرتها سواءً كانت أمنية أو للجهات المساندة مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر أو شركتي المياه والكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة .

وانتقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى غرفة المراقبة التلفزيونية المكونة من شاشات نقل مباشر لمدن المملكة والمشاعر المقدسة ، حيث زودت الغرفة بأحدث التقنيات والشاشات، كما تفقد سموه قسم إدارة الأزمات واطلع على دوره في الأزمات والكوارث لا سمح الله.

من جهته قدم مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي عطية الغامدي، شرحا وافيا لرؤية المركز ورسالته وأهدافه الخدمية والإنسانية والأمنية وخطة رمضان لتحقيق أعلى معايير الاستجابة لكافة طالبي الخدمة على مدار الساعة.

وأعرب العقيد الغامدي، عن سعادته واعتزازه وجميع منسوبي المركز بزيارة سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن الزيارة تجسد الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة لتعزيز مسيرة الأمن الآمان في مختلف مناطق المملكة.