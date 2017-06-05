امير مكة يصدر قراراً بترقية 222 موظفاً بإمارة المنطقة تفاوتت مراتبهم من الخامسة إلى العاشرة

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، قراراً بترقية 222 موظفاً بإمارة المنطقة تفاوتت مراتبهم من الخامسة إلى العاشرة.

وتضمن القرار، أن الترقيات جاءت بعد أن تمت مفاضلة المشمولين بقرار الترقية ، في محضر وفق لوائح وزارة الخدمة المدنية، واستنادا إلى المادة الخاصة بذلك من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ولائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي الصادر في هذا الشأن .

من جهتهم اعتبر الموظفون المشمولون بالقرار ، الترقيات حافًزا لهم لبذل المزيد من الجهد ودافعا لهم لتحقيق التميز في أداء المهام المناطة بهم.