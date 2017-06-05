 امير مكة يصدر قراراً بترقية 222 موظفاً بإمارة المنطقة تفاوتت مراتبهم من الخامسة إلى العاشرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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امير مكة يصدر قراراً بترقية 222 موظفاً بإمارة المنطقة تفاوتت مراتبهم من الخامسة إلى العاشرة

امير مكة يصدر قراراً بترقية 222 موظفاً بإمارة المنطقة تفاوتت مراتبهم من الخامسة إلى العاشرة
المناطق - مكة المكرمة
أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، قراراً بترقية 222 موظفاً بإمارة المنطقة تفاوتت مراتبهم من الخامسة إلى العاشرة.

وتضمن القرار، أن الترقيات جاءت بعد أن تمت مفاضلة المشمولين بقرار الترقية ، في محضر وفق لوائح وزارة الخدمة المدنية، واستنادا إلى المادة الخاصة بذلك من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ولائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي الصادر في هذا الشأن .

من جهتهم اعتبر الموظفون المشمولون بالقرار ، الترقيات حافًزا لهم  لبذل المزيد من الجهد ودافعا لهم لتحقيق التميز في أداء المهام المناطة بهم.

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