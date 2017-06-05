 الجيش الحر يسقط طائرة حربية للنظام السوري فوق البادية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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الجيش الحر يسقط طائرة حربية للنظام السوري فوق البادية

الجيش الحر يسقط طائرة حربية للنظام السوري فوق البادية
المناطق - وكالات

أعلن الجيش الحر اليوم الاثنين إسقاطه طائرة حربية للنظام السوري فوق البادية السورية.

وقال  جيش أسود الشرقية التابع للجيش السوري، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أبطال جيش أسود الشرقية يسقطون طائرة حربية لعصابات الأسد في منطقة دكوة بريف دمشق وجاري البحث عن الطيار”.

ونشر الفصيل صوراً لحطام الطائرة التي أسقطها، وهي من طراز ميغ (21).

 

وكانت غارات جوية روسية قد استهدفت الخميس الماضي مناطق سيطرة الجيش  الحر في  البادية السورية حيث تدور معارك مع قوات النظام.

واستهدف القصف الروسي مناطق بئر القصب وتل  دكوة بالبادية السورية حيث يحاول الجيش الحر صد تقدم  قوات النظام السوري باتجاه معبر التنف الحدودي مع  الأردن و  العراق حيث تتواجد قوات أميركية خاصة.

وكانت فصائل من  المعارضة السورية التي تدعمها واشنطن، أكدت الأربعاء أيضاً تعرضها للاستهداف بقصف جوي نفذته  مقاتلات روسية، أثناء محاولة التقدم في  البادية السورية، لدحر قوات النظام و  الميليشيات الموالية لها.

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