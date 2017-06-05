 تزاحم في قطر على تخزين المواد الغذائية بعد “قطع العلاقات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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عاجل | المملكة والبحرين والإمارات ومصر تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر

تزاحم في قطر على تخزين المواد الغذائية بعد “قطع العلاقات”

تزاحم في قطر على تخزين المواد الغذائية بعد “قطع العلاقات”
الدوحة

بعد قرار المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى قطع علاقتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، انتفض الشارع القطري ليهرع العديد من المواطنين والمقيمين في قطر إلى المتاجر لتخزين المواد الغذائية، بعد الاستيقاظ على خبر إغلاق المملكة لحدودها البرية مع قطر، إذ كان يتم استيراد قدر كبير من المنتجات الغذائية من خلالها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للمستهلكين في العديد من المتاجر وهم يملأون عربات تسوقهم بالمواد الغذائية كما انتشرت صور لأرفف فارغة في عدد من المتاجر، ولم ينحصر التكدس على متاجر التجزئة الكبرى، بل شهدت المتاجر الصغيرة ازدحاما كبيرا من جانب المستهلكين.

الجدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين قطعت العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، صباح الاثنين وأعلنت غلق موانيها البرية والبحرية والجوية لمنع المرور عبرها من قطر وإليها، وتأتي هذه القرارات ردا على إصرار قطر على رعاية الجماعات الإرهابية، ودعمها مخططات إيران في المنطقة، وشقها الصف الخليجي والعربي، وإضرارها بالأمن القومي العربي.

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