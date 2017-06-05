شؤون الطيران المدني في البحرين وطيران الخليج يوقفان الرحلات من وإلى قطر

أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين إيقاف جميع الرحلات من وإلى دولة قطر، كما أعلنت طيران الخليج – الناقل الوطني لمملكة البحرين – وقف رحلاتها بين البحرين و مطار حمد الدولي بالدوحة اعتباراً من منتصف ليل اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

ومن المقرر أن تقلع آخر رحلة من البحرين إلى الدوحة (GF530) في الساعة 20.55 اليوم ، وستقلع آخر رحلة من الدوحة إلى البحرين (GF531) في الساعة 22.40 اليوم (جميع أوقات الرحلات بالتوقيت المحلي).

وأعربت طيران الخليج عن أسفها لأي إزعاج تسبب به قرار وقف الرحلات، حيث قامت الناقل بتخصيص فريق من مركز اتصالها الدولي للاتصال بالمسافرين المتأثرين بهذا القرار ومناقشة خياراتهم البديلة؛ بما في ذلك استرجاع المبالغ المدفوعة للتذاكر غير المستعملة وإعادة حجز التذاكر إلى أقرب الوجهات البديلة لطيران الخليج.