 محافظ أملج يتابع سير الدورات الرياضية الرمضانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ أملج يتابع سير الدورات الرياضية الرمضانية

محافظ أملج يتابع سير الدورات الرياضية الرمضانية
المناطق - أملج - فايز السميري
في اطار الحرص على الشباب ومتابعة البرامج التي تقدم لهم  وانطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك قام محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي بجولة مساء امس على مقار الدورات الرياضية الرمضانية في أحياء املج يرافقه رئيس نادي الحوراء الرياضي منصور عطيفي وعميد الكلية الجامعية الدكتور علي القرني وامين لجنة التنمية السياحية محمد السناني ألتقى خلالها بمشرفي اللجان المنظمة في كل من دورة الصقور والتلال والوسطى مثمنا جهودهم ومعرباً عن شكرهم في تنظيم هذه الدورات التي تحتضن الشباب وتنمي مواهبهم كما التقى بالفرق المشاركة فيها وصافح اللاعبين بعبارت من التشجيع وبث روح الحماس والتنافس فيما بينهم وشهد اجزاء من اشواط المباريات الجارية.
من جهته اكد محافظ املج على تمكين الشباب من ممارسة الرياضة واستثمارها في شغل اوقات فراغهم خصوصاً خلال الاجازة الدراسية للحفاظ على صحتهم وبناء اجسامهم وصقل مواهبهم التي تساعدهم في تمثيل الكرة السعودية في الاندية الرياضية والمحافل الدولية مستقبلاً.

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