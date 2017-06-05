 الفيفا “على اتصال” مع قطر بشأن مونديال 2022 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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الفيفا “على اتصال” مع قطر بشأن مونديال 2022

الفيفا “على اتصال” مع قطر بشأن مونديال 2022
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه على “اتصال مستمر” باللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، رغم أنه لم يعلق مباشرة على الأزمة الدبلوماسية الحالية.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات ودول أخرى علاقاتها مع قطر، الاثنين، واتهمتها بدعم الإرهاب.

وذكر الفيفا في بيان أنه على “اتصال مستمر باللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن البطولة”.

وأضاف: “لا يوجد أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي”.

وما زال منتخب قطر يشارك في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا ويتذيل مجموعته بـ4 نقاط من 7 مباريات وتتبقى له مواجهات ضد كوريا الجنوبية وسوريا والصين.

ومن الممكن أن يحتل المنتخب القطري المركز الثالث في المجموعة ويتأهل لمواجهة فاصلة ضد صاحب المركز الثالث في المجموعة الأخرى بالتصفيات الآسيوية، وقد تكون السعودية والإمارات ضمن المنافسين المحتملين.

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