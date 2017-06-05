المملكة تؤكد التزامها بتسهيل الحج والعمرة للقطريين

أكدت المملكة، الاثنين، التزامها بتسهيل إجراءات العمرة والحج للقطريين، وذلك بالرغم من قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي اتخذته الرياض إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر.

ووفقا لوكالة وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن “السعودية تؤكد التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين”.

وجاء في البيان أنه “إنفاذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما”.

وأضاف البيان: “تمنع السعودية لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة”.