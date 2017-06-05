“السعودية لشراء الطاقة” تعقد اجتماعها الأول.. وتناقش استراتيجيات انطلاق الشركة

كشف الأستاذ أسامة بن عبدالوهاب خوندنة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” عن عدد من مهام ومسؤوليات الشركة والتي تتمثل في شراء وبيع وتحويل الطاقة الكهربائية، واستيرادها وتصديرها إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى تطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية وخدماتها، وبيع وتطوير خدمات المنظومة الكهربائية بوجه عام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس المديرين للشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” يوم الخميس الماضي 25 مايو 2017م بالمركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، والذي استعرض استراتيجيات انطلاق الشركة للنهوض بسوق الطاقة الكهربائية في المملكة، وذلك في إطار مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق التنافسية في قطاع الطاقة الكهربائية.

وأوضح الأستاذ أسامة خوندنة، أن الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء برأس مال قدره مليوني ريال سعودي، و قد حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة، مضيفاً بأن تأسيس الشركة جاء تنفيذاً للأمر السامي الكريم والقاضي باستقلالية المشتري الرئيس، ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخططها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والتي من ضمنها تحقيق التنافسية في قطاع الطاقة الكهربائية بالمملكة.

وأضاف الأستاذ خوندنة: “المهام الرئيسة للشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» تتركز في طرح مشاريع توليد الكهرباء ، وشراء الطاقة الكهربائية والسعة وخدمات المنظومة، والدخول في اتفاقيات لشراء الطاقة و/أو تحويل الطاقة و/أو البيع المستمر، و بيع الكهرباء بالجملة للمرخص لهم بالبيع بالتجزئة و إلى كبار المستهلكين ، وبيع خدمات المنظومة الكهربائية ، وكذلك استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها خارج المملكة، الحصول على الوقود الأساس والوقود الاحتياطي لتوريده إلى المرخص لهم بالإنتاج، و إدارة حساب صندوق الموازنة الذي يهدف إلى تغطية العجز بين الايراد المطلوب و الايراد الفعلي ، بالإضافة إلى تطوير أسواق تجارة الكهرباء أو خدمات المنظومة في المملكة”.

يُذكر أن مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” يتكون من سبعة أعضاء، برئاسة الأستاذ زكي بن عبدالمحسن الموسى، والأستاذ عمر بن عبدالله الغامدي نائباً للرئيس، والأستاذ ناصر بن عبدالله الوهيبي عضواً، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل ابراهيم عضواً، والأستاذ فهد بن حسين السديري عضواً، والأستاذ عايش بن عايش الشمري عضواً، والأستاذ أسامة بن عبدالوهاب خوندنة عضواً ورئيساً تنفيذياً للشركة.