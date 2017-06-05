الطائف يونايتد أول المغادرين لبطولة ميسان والصقور متصدر المجموعة

أما المباراة الثانية فجمعت بين كل من فريق اتحاد الشعيب و فريق الصقور وانتهى اللقاء بفوز الصقور بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم سجله اللاعب محمد فقيه صاحب الرقم ” 8″ .
أما أهداف فريق الصقور فقد سجل الهدف الأول اللاعب راشد شرف صاحب الرقم” 19″ وسجل اللاعب نايف حامد صاحب الرقم “17” الهدف الثاني وجاء الهدف الثالث بقدم اللاعب رقم” 9″ فهد صالح وحصل اللاعب عبدالعزيز هزازي من اتحاد الشعيب على أفضل لاعب في المباراة.
وانتهى ذلك الكرنفال الرياضي بصافرة الحكم أحمد السفياني الذي حكم المبارة الأولى والثانية.
وبنهاية لقائي الأمس يتضح ترتيب الفرق في المجموعة “أ” وهو على النحو التالي :
فريق الصقور في المركز الأول بالنقاط والأهداف حيث أحرز ” أربع نقاط ” وله “ستة أهداف”
ويليه في المركز الثاني فريق النخبة وله من” النقاط أربع ” ومن” الأهداف خمسة”
ويأتي فريق إتحاد الشعيب بالمركز الثالث وله ثلاث نقاط وثلاثة أهداف .
أما فريق الطائف يونايتد فرصيده من النقاط “صفر “وسجل هدفين فقط ليصبح أول المغادرين من البطولة.
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