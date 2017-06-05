 الخدمة المدنية : انتهاء التقديم على الوظائف الهندسية غداً الثلاثاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية : انتهاء التقديم على الوظائف الهندسية غداً الثلاثاء

الخدمة المدنية : انتهاء التقديم على الوظائف الهندسية غداً الثلاثاء
المناطق - واس

تنهي وزارة الخدمة المدنية غداً الثلاثاء باب التقديم على الوظائف الهندسية المخصصة للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عبر نظام جدارة على موقع الوزارة الإلكتروني، الذي بدأ التقديم عليها يوم الأحد الماضي.

وكانت الوزارة قد دعت لتلك الوظائف يوم الخميس الماضي،الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، والتقديم على تلك الوظائف عبر نظام جدارة ، بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية ،حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف التي يشملها الإعلان 271 وظيفة هندسية tps://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news14380906_1.aspx .

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