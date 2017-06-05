“الموانئ” توجه بعدم استقبال أي سفن تحمل العلم القطري.. و”الجمارك” تمنع دخول البضائع و الركاب من قطر

أصدرت المؤسسة العامة للموانئ، اليوم (الاثنين)، بيانا تؤكد فيه على كافة الوكلاء الملاحيين الالتزام فوراً بإيقاف استقبال أي سفن تحمل العلم القطري.

وأوضحت أن هذا القرار جاء إنفاذاً للبيان الصادر من حكومة المملكة بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأضافت المؤسسة أنها تؤكد على جميع الوكلاء الملاحيين الالتزام بعدم استقبال أي سفن تحمل العلم القطري أو تملكها شركات أو أفراد قطريون، وكذلك عدم تفريغ أي بضائع ذات مصدر قطري في الموانئ السعودية.

وفي السياق نفسه، وجهت الجمارك السعودية في تعميم لها للمنافذ بمنع دخول وخروج البضائع والركاب من وإلى قطر.