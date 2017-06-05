 وزارة الثقافة والإعلام تغلق مكتب قناة الجزيزة بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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وزارة الثقافة والإعلام تغلق مكتب قناة الجزيزة بالمملكة

وزارة الثقافة والإعلام تغلق مكتب قناة الجزيزة بالمملكة
المناطق - واس

أغلقت وزارة الثقافة والإعلام مكتب قناة الجزيرة في المملكة العربية السعودية وسحبت الترخيص الممنوح لها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت قناة الجزيرة بترويج مخططات الجماعات الإرهابية ودعم ومساندة ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن ومحاولة شق الصف الداخلي السعودي وذلك بالتحريض بالخروج عن الدولة والمساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

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