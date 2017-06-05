 5 قتلى بإطلاق نار في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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5 قتلى بإطلاق نار في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية

5 قتلى بإطلاق نار في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية
المناطق - وكالات

أعلنت قناة “CNN” الأمريكية عن مقتل 5 أشخاص على الأقل بينهم المهاجم في حادث إطلاق النار الذي وقع، اليوم الاثنين، في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وشددت القناة على أن الشرطة استبعدت أن يكون الحادث ناجما عن عملية إرهابية.

ويأتي ذلك بعد أن قالت الشرطة إن الوضع تحت السيطرة حاليا في موقع الحادث، مؤكدة وجود الكثير من الضحايا.

ووقع الحادث في الساعة الـ9 صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة فورسيث الصناعية شرقي المدينة.

وأكدت الشرطة أنه لا يوجد تهديد لسكان المدينة نظرا لتصفيتها منفذ إطلاق النار.

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