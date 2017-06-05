بلدية صبيا تداهم مواقع عشوائية وتصادر (559 كجم ) من الأغذية قبل توزيعها بالأسواق

داهمت فرق الرقابة الميدانية التابعة لقسم الرقابه الصحيه ببلدية محافظة صبيا ظهر اليوم عددا من المواقع عشوائية لإنتاج وتجهيز شرائح السمبوسة ورقائق العجين والزلابية واللحوم والاسماك وغيرها ، داخل أحياء سكنية في بيئة غير صحية ومخالفة لكل الاشتراطات الصحية . ومخالفه للانظمة والتعليمات بعمالة مجهولة لا تحمل رخص نظامية أو شهادات صحية ٠

وأوضح رئيس بلدية صبيا أ. سفر بن سعد آل زاحـم الشهراني ، أن الفرق الرقابية في قسم صحة البيئة بالبلدية . ضبطت ( 150 ) كلجم من السمبوسة وعدد ( 100 ) كلجم من المعجنات المقلية و ( 120 ) كلجم من الأسماك الغير صالحة للاستخدام ، و ( 50 ) كلجم من اللحوم ، كما تم ضبط ( 120 ) أكياس دقيق غير صالحة للأستخدام الادمى ، وتم مصادرة ( 17 ) طاولة خشبية وحديدة يتم التحضير عليها بطريقة غير سليمة وغير صحية ، وعدد ( 2 ) ثلاجة فريزر متعفنة وغير صالحة لحفظ الطعام ويوجد بداخلها صدأ وغير نظيفة .

وبين ” الشهراني ” بأن هناك عمالة مجهولة تدير هذه المواقع وتمارس التجهيز والتحضير والبيع للمواد الغير صالحة للاستخدام الآدمي وتفتقد لكل الاشتراطات الصحية؛ حيث أن الأماكن التي تم ضبطها غير مهيئة وغير صحية ، وهى عباره عن غرف شعبية غير مهيئة حتى للسكن إلا أنهم يستخدمونها للسكن العشوائى وإعداد تلك الأكلات فى بيئة رديئة جدا ٠ وتم مصادرة جميع تلك الأغذية وجميع المعدات والأجهزة المستخدمة

وسيتم تطبيق اللوائح والانظمة بحقهم .

ونوه ” آل زاحـم ” بأن بلدية محافظة صبيا تقوم بجولات ميدانية مستمرة ليلا ونهارا، وسيتم تعقب الأماكن المخالفة وتطبيق الغرامات والجزاءات وفق الأنظمة، وعلى ضرورة استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة وعدم التهاون فيها.

وحث “ الشهراني ” المواطنين والمقيمين بعدم التردد بالمبادرة والتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال بالرقم (940) المُخصص لاستقبال جميع الملاحظات على مدار اليوم، او التواصل مع البلديه مثمنا تعاون الجميع وسيتم التعامل مع اي بلاغ او معلومة فوراً. متمنيا للجميع صياما مقبولا