وزارة الثقافة والإعلام : مركز إعلامي دائم في الحد الجنوبي

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام اليوم أنه تم نقل المركز الإعلامي التابع لها في منطقة جازان من مقره المؤقت في أحد الفنادق إلى مقر دائم يقع في أحد المراكز التابعة للوزارة بالمنطقة، كما سيتم تجهيزه بجميع الاحتياجات والتجهيزات الفنية والكوادر المتخصصة التي تمكنه من أداء رسالته في نقل الصورة وإبراز ما تشهده المنطقة من تطور على الأصعدة كافة.

جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أمس للحد الجنوبي بمنطقة جازان يرافقه عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين.

وفي السياق، أعلنت القنوات السعودية ممثلة في القناة الأولى والقناة الإخبارية إطلاق برنامج إخباري مشترك يومي من الحد الجنوبي، وذلك لتعزيز التواصل بين الجنود البواسل المرابطين والمواطنين، والتعريف بجهودهم العظيمة في الحفاظ على أمن الوطن.