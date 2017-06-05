 وزارة الثقافة والإعلام : مركز إعلامي دائم في الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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وزارة الثقافة والإعلام : مركز إعلامي دائم في الحد الجنوبي

وزارة الثقافة والإعلام : مركز إعلامي دائم في الحد الجنوبي
المناطق _واس

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام اليوم أنه تم نقل المركز الإعلامي التابع لها في منطقة جازان من مقره المؤقت في أحد الفنادق إلى مقر دائم يقع في أحد المراكز التابعة للوزارة بالمنطقة، كما سيتم تجهيزه بجميع الاحتياجات والتجهيزات الفنية والكوادر المتخصصة التي تمكنه من أداء رسالته في نقل الصورة وإبراز ما تشهده المنطقة من تطور على الأصعدة كافة.
جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أمس للحد الجنوبي بمنطقة جازان يرافقه عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين.
وفي السياق، أعلنت القنوات السعودية ممثلة في القناة الأولى والقناة الإخبارية إطلاق برنامج إخباري مشترك يومي من الحد الجنوبي، وذلك لتعزيز التواصل بين الجنود البواسل المرابطين والمواطنين، والتعريف بجهودهم العظيمة في الحفاظ على أمن الوطن.

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