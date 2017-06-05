 تعليق الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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تعليق الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية

تعليق الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية
المناطق _واس

أصدرت السلطات المصرية قراراً بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط.
وقال المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني باسم عبدالكريم في بيان اليوم أن العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم غد الثلاثاء الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت العالمي “الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة”، إلى أجل غير مسمى.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان مصر اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

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