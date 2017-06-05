تعليق الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية

أصدرت السلطات المصرية قراراً بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني باسم عبدالكريم في بيان اليوم أن العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم غد الثلاثاء الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت العالمي “الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة”، إلى أجل غير مسمى.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان مصر اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.