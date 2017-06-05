اتحاد الإعلاميين العرب يرحب بقطع العلاقات مع قطر

رحب اتحاد الإعلاميين العرب، اليوم الاثنين بقرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد التجاوزات القطرية العديدة ضد الدول العربية ورعايتها ودعمها للإرهاب وبخاصة من خلال آلتها الإعلامية.

وأشادت رئيس اتحاد الإعلاميين العرب إيمان عز الدين بالقرار “الحكيم لقادة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب مواقفها المعادية لمصر والدول العربية، والتحريض ضدها، ودعمها للجماعات الإرهابية سرًا وعلانيًة، ومؤامراتها، ومواقفها لإفساد الوضع في الدول العربية، وبخاصة مصر”.

وأكدت دعم الاتحاد لكافة التحركات الإعلامية المناهضة للإرهاب والداعمين له من دول ومؤسسات.

وشددت على ضرورة تكاتف الدول العربية كافة من أجل توحيد الإعلام العربي خلف هدف سام واحد، وهو الوحدة العربية في مواجهة خطر الإرهاب الداهم الذي يهدد الدول العربية، ويتربص بمستقبل الأجيال القادمة.