 تعيين وابتعاث 52 مابين عضو هيئة تدريس ومعيد ومحاضر في جامعة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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تعيين وابتعاث 52 مابين عضو هيئة تدريس ومعيد ومحاضر في جامعة نجران

تعيين وابتعاث 52 مابين عضو هيئة تدريس ومعيد ومحاضر في جامعة نجران
المناطق _نجران

وافق مجلس جامعة نجران في جلسته الثانية للعام الجامعي الحالي والذي ترأسة مدير الجامعة نائب رئيس مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن وبحضور أعضاء المجلس على تعيين وابتعاث 52 عضو هيئة تدريس سعودي ومعيدا ومحاضرا.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن سلطان العسيري أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات حيالها حيث وافق المجلس على تعيين ( 17 ) عضو هيئة تدريس سعودي ( 10 ) على وظيفة أستاذ مساعد ومعيدان و ( 5 ) على وظيفة مدرس لغة بالمستوى السادس وابتعاث ( 35 ) معيداً ومحاضراً.
وأضاف الدكتور العسيري بأنه تمت مناقشة أيضا مشروع ميزانية الجامعة للعام المالي 1439/1440هـ ( 2018م ) ، وكذلك الحساب الختامي للجامعة للعام المالي 1437/1438هـ ( 2016م ) ، والتقرير السنوي للعام الجامعي 1437/1438هـ ، كما وافق المجلس على إعادة تشكيل عدد من المجالس واللجان الدائمة ، وترقية عدد ( 3 ) من موظفين الجامعة إلى مراتب عليا .

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