تعيين وابتعاث 52 مابين عضو هيئة تدريس ومعيد ومحاضر في جامعة نجران

وافق مجلس جامعة نجران في جلسته الثانية للعام الجامعي الحالي والذي ترأسة مدير الجامعة نائب رئيس مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن وبحضور أعضاء المجلس على تعيين وابتعاث 52 عضو هيئة تدريس سعودي ومعيدا ومحاضرا.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن سلطان العسيري أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات حيالها حيث وافق المجلس على تعيين ( 17 ) عضو هيئة تدريس سعودي ( 10 ) على وظيفة أستاذ مساعد ومعيدان و ( 5 ) على وظيفة مدرس لغة بالمستوى السادس وابتعاث ( 35 ) معيداً ومحاضراً.

وأضاف الدكتور العسيري بأنه تمت مناقشة أيضا مشروع ميزانية الجامعة للعام المالي 1439/1440هـ ( 2018م ) ، وكذلك الحساب الختامي للجامعة للعام المالي 1437/1438هـ ( 2016م ) ، والتقرير السنوي للعام الجامعي 1437/1438هـ ، كما وافق المجلس على إعادة تشكيل عدد من المجالس واللجان الدائمة ، وترقية عدد ( 3 ) من موظفين الجامعة إلى مراتب عليا .