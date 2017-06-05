 نائب أمير منطقة نجران : يتسلم التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة نجران : يتسلم التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

نائب أمير منطقة نجران : يتسلم التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المناطق _نجران

تسلم  صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1437 – 1438هـ خلال استقباله لمنسوبي مكتب التدريب التقني والمهني بنجران، يتقدمهم رئيس المكتب سعيد بن أحمد آل جبار كما تسلم سموه التقرير السنوي لإنجازات مكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة إضافة إلى التقرير السنوي للكلية التقنية والتي اشتملت على البرامج والدورات التي قامت بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة .

وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول الجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من أعمال في مجال التدريب والتأهيل لشباب وفتيات المملكة .

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