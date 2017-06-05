نائب أمير منطقة نجران : يتسلم التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1437 – 1438هـ خلال استقباله لمنسوبي مكتب التدريب التقني والمهني بنجران، يتقدمهم رئيس المكتب سعيد بن أحمد آل جبار كما تسلم سموه التقرير السنوي لإنجازات مكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة إضافة إلى التقرير السنوي للكلية التقنية والتي اشتملت على البرامج والدورات التي قامت بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة .

وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول الجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من أعمال في مجال التدريب والتأهيل لشباب وفتيات المملكة .